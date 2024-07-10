ماذا قال النجم الإسباني؟

رد المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، على تعرضه لصيحات استهجان شديدة من جماهير ملعب ملعب أليانز أرينا في مواجهة فرنسا، بنصف نهائي يورو 2024.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا غاليًا بنتيجة (2-1) على الديوك، ليصعد إلى النهائي، ويضرب موعدًا مع الفائز من موقعة إنجلترا وهولندا في برلين يوم الأحد المقبل.

وقابلت الجماهير الألمانية الحاضرة في الملعب كوكوريلا بصيحات الاستهجان في كل لمسة للكرة؛ وذلك بسبب ما حدث منه في فوز إسبانيا على المانشافت بربع النهائي.

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وفي الوقت الإضافي من مواجهة إسبانيا وألمانيا بربع نهائي اليورو، اصطدمت إحدى الكرات بيد كوكوريلا، لكن الحكم اعتبرها في وضعها الطبيعي ولم يحتسب ركلة جزاء، قبل أن يفوز لاروخا بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة.

وقال كوكوريلا في تصريحات لإذاعة كادينا كوب الإسبانية: "هذه أشياء تحدث، لست مسؤولًا عن أي شيء، لا أعرف ما الذي كانوا يحاولون تحقيقه بذلك، لكن هذه هي الطريقة، الشيء الأكثر أهمية هو أننا في النهائي".