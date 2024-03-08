الأفكار الانتحارية تقتحم فانتازي الدوري الإنجليزي .. هل يستحق موريس التضحية؟

ازدادت إثارة وحدة التنافس، في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، ودخل جميع المشاركين في حالة التأهب والتخطيط لمراحل الحسم، من أجل اقتناص الجوائز.

لا تفوتوا المشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على فرصة الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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ومع تعاقب جولات الدبل والبلانك، خلال الأسبوعين المقبلين، بدأت تظهر بعض الأفكار المسترعة، أو دعونا نطلق عليها "الأفكار الانتحارية"، على الساحة، بين بعض المتسابقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد فندنا إحدى هذه الأفكار في مقالة مستقلة بالأمس، تتعلق ببيع لاعبي آرسنال، واليوم نناقش فكرة انتحارية جديدة، تنصح ببيع إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، واستقدام كارلتون موريس، مهاجم لوتون تاون، الذي يلعب مباراتين بالجولة 28، ثم يخوض منافسات الجولة 29، التي يغيب عنها النرويجي.

هل يستحق موريس التضحية؟

قائد لوتون تاون، يتمتع بسجل رائع بالنظر إلى حجم فريقه بالدوري الإنجليزي، فقد سجل موريس 8 أهداف، وصنع 6 لزملائه، خلال 27 مباراة خاضها بالبريميرليج حتى الآن، ويعتبر أحد الخيارات الممتازة في الجولتين 28 و29.

وسيلعب موريس 3 مباريات خلال الجولتين، أمام كريستال بالاس وبورنموث ثم نوتنجهام فورست، بينما سيلعب هالاند مباراة واحدة فقط بنفس الجولتين وهي بالتأكيد أمام ليفربول متصدر الترتيب، والمنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على اللقب.

وسجل هالاند 18 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، في فانتازي الدوري الإنجليزي، لكنه شارك في 22 مباراة فقط حتى الآن.

دعونا نقول ونؤكد، أن هالاند قادر تماما على أن يحصد النقاط أمام ليفربول، كما يمكن أيضا أن يتخطى رصيد نقاطه في ملعب آنفيلد، الرصيد الإجمالي لكارلتون موريس في المباريات الثلاث التي سيخوضها مع لوتون تاون.

ويظل عدم التفريط في هالاند، قرارًا منطقيًا، خاصة إذا كنت لا تستطيع إعادته مرة أخرى، في حالة ارتفاع سعره.

ولكن إذا كانت تلك التضحية مدروسة بعناية، ومحددة فقط من أجل الجولتين 28 و29، فنحن لا نمانع، ووقتها نقول إنه ربما يستحق موريس عملية الاستبدال المؤقتة.

أما إذا كان قرار بيع هالاند غير مخطط، وبلا دراسة، ولا تعرف متى ستتمكن من إعادته مرة أخرى لتشكيلتك، فلا وألف لا، لا تفرط في هالاند على المدى الطويل.

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