"الأفضل في الدوري الإنجليزي".. مدافع مانشستر يونايتد الأسبق يفضل بالمر على صلاح!

النجمان الأكثر بروزًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

فضل مدافع مانشستر يونايتد الأسبق ويس براون، نجم تشيلسي كول بالمر، على المصري محمد صلاح وغيره من لاعبي الدوري الإنجليزي ونجومه، معتبرًا إياه الأفضل في الدوري.

وفي حديثه إلى شبكة "10bet" قال براون: "كول بالمر هو إلى حد بعيد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. إنه يلعب ببرودة مطلقة. يبدو الأمر كما لو أنه يلعب مع زملائه، لكنه يأخذ الأمر على محمل الجد أيضًا".

وأردف: "لا يعرف معني التوتر في أي مباراة، إنه في الواقع يمتلك الموهبة وكل شيء في سلوكه داخل الملعب يتماشى مع هذه الموهبة".

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وقدم بالمر مستوى مبهرًا للغاية في تشيلسي مطلع هذا الموسم، وكانت آخر عروضه الاستثنائية حينما قاد البلوز للفوز في الديربي اللندني أمام توتنهام 4-3 بتسجيل هدفين.

ووصل بالمر بتلك الثنائية إلى الهدف رقم 11 مع تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، محتلًا وصافة ترتيب هدافي الدوري خلف كل من إرلينج هالاند ومحمد صلاح.