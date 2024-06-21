"الأفضل في التاريخ" .. صورة تُلهب مشاعر الأرجنتينيين قبل افتتاح كوبا أمريكا!

لقطة انتشرت سريعًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي

عندما تتحدث عن كرة القدم لأي شخص أرجنتيني، من المستحيل ألا تذكر ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا، لأنهما الأبرز على الإطلاق في تاريخ منتخب التانجو.

اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرف ذلك جيدًا، لذلك خرجت في لقطة بافتتاح البطولة تجسد أهمية وعظمة الثنائي.

وجاء ذلك من خلال اللقطة التي ظهرت أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة الأرجنتين وكندا على ملعب مرسيدس بنز، حيث شوهدت صورة تجمع ميسي ومارادونا معًا على إحدى الشاشات العملاقة بالملعب.

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وظهر ليو في هذه الصورة وهو يعانق الأسطورة الراحلة عن عالمنا، لتنتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الجملة الأكثر انتشارًا للتعليق على هذه اللقطة هي:"The two GOATS" أو الأفضل على الإطلاق.

يذكر أن الأرجنتين نجحت في الفوز على كندا بهدفين نظيفين سجلهما خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، لتحصل أول 3 نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب الذي حصلت عليه في النسخة الماضية.