الأفضلية للعالمي .. منافسة بين الهلال والنصر على هداف كورينثيانز

أحمد رفعت
Roger Guedes comemora gol do Corinthians sobre o Liverpool, do Uruguai, na Libertadores 2023Getty Images
دوري روشن السعوديالهلالانتقالاتالنصركورينثيانزروجر جيديس

كورينثيانز يرفض التخلي عن هدافه ولكن رغبة اللاعب قد تحسم الصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن وجود منافسة قوية بين الهلال والنصر خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع روجر جيديس مهاجم وهداف كوريثنيانز البرازيلي.

ويبحث الهلال عن التعاقد مع مهاجم هداف، ليكون بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل بنهاية عقده، عقب انتهاء الموسم الماضي، كما أن النصر يُريد مواصلة تدعيم صفوفه.

وأشار موقع "جلوبو" البرازيلي، إلى أن كورينثيانز لا ينوي بيع جيديس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للهلال أو النصر، ولكن إرادة المهاجم قد تكون حاسمة للخروج من فريقه.

وينتهي عقد جيديس مع كورينثيانز في صيف 2025، ولن يتخلى عنه فريقه إلا في حالة دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي لا يعلمه أحد حتى الآن.

ويمتلك النصر الأفضلية في مفاوضاته مع جيديس، حيث من الضروري التعاقد مع مهاجم، بالإضافة إلى طلب البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق التعاقد معه، حيث واجهه حينما كان مدربًا لبوتافوجو.

لعب جيديس مع كورينثيانز في موسم 2022-2023، 38 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 21 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

31962 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 17272كريم بنزيما
  • 2046خاليدو كوليبالي
  • 2968روبرتو فيرمينو
  • 1734نجولو كانتي
  • 3702مارسيلو بروزوفيتش
  • 4240صفقة أخرى
31962 الأصوات

اختيارات المحررين