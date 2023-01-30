الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي .. تشيلسي متمسك ببطل العالم!

تشيلسي يتقدم بقوة من أجل إنزو فيرنانديز

يستعد نادي تشيلسي لجعل لاعب خط وسط بنفيكا وأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022 إنزو فرنانديز، أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

وانضم الحاصل على كأس العالم صاحب ال 21 عامًا، لبنفيكا الصيف الماضي، قادمًا من ريفير بليت الأرجنتيني.

وبعد رفض رئيس النادي البرتغالي عرض تشيلسي الأول، وفقًا لصحيفة ذا تايمز، قدم النادي اللندني عقد جديد لبنفيكا بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني، لضم الشاب الأرجنتيني.

وصرحت الصحيفة أن عرض تشيلسي سيدفع على ست أقساط بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو أعلى من تقييم بند الاستحواذ في عقد فرنانديز مع بنفيكا الذي يريد المال دفعة واحدة.

قيمة الصفقة ستكون الأعلى في بريطانيا، بعد صفقة انتقال جاك جريليش من أستون فيلا لمانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر، لم يتدرب إنزو فيرنانديز أمس مع بنفيكا، الذي كان قد صرح من قبل رغبته في الانضمام إلى تشيلسي، قبل الموعد النهائي لشهر يناير بعد إحياء اهتمام البلوز لضمه.