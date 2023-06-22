الأصوات التي حصل عليها مسلي تخطت 800 ألف، مقابل ما لا يتعدى الـ300 لمنافسه ثامر اليمني

فاز مسلي آل معمر بمقعد رئاسة النصر السعودي من جديد عن المؤسسة غير الربحية، لعام واحد، مكتسحًا منافسه ثامر اليمني، الذي لم تتعد الأصوات التي حصل عليها 300 صوتًا فقط.

الجمعية العمومية عُقدت اليوم الخميس، واختارت رئيسها الجديد، بعدما تم حل مجلس مسلي قبل أسابيع، على خلفية خصخصة النادي واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكيته.

الطبع حاولت فئة من جمهور العالمي الدعوة للالتفاف حول المجلس الجديد، خاصةً وأنه مدعوم من قبل الرمز الأمير خالد بن فهد، على أمل أن ينجح في حصد البطولات، التي فشل في حصدها على مدار أربع سنوات رئاسة ماضية.

لكن الغالبية العظمى أصابها فوز مسلي بالرئاسة من جديد، إذ أن صفحات جماهيرية كبرى للنصر أعلنت حالة الإحباط بالفعل..

حسابا "سكاي النصر" و"كورة | #النصر"، اجتمعا على عبارة واحدة، للتعبير عن خيبة الأمل، فكتبا: "الأصوات تشترى بالمال للفاشلين، ولكن النجاح لا يشترى مهما كلف الثمن".

جدير بالذكر أن الانتخابات اعتمدت على منح القوة التصويتية الأكبر لمن يدعم خزينة النادي بالمقابل المادي الأكبر.