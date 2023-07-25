الأشياء تحدث؟ تطور مثير في انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد!

أحمد الغنام
Kylian Mbappe PSG 2022-23Getty
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التطورات تتواصل في مستقبل كيليان مبابي، ومؤشر جديد يقربه من ريال مدريد..

يبدو أن عملية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قد بدأت بالفعل في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالصفقة.

الصحفي لوك تانزي، من صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أنه تم تعيين وكيل لبدء المحادثات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي.

تانزي أشار إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان سيئة للغاية، ولا تسمح بمفاوضات مباشرة بين إدارتي الناديين.

باريس سان جيرمان قرر عرض الفائز بكأس العالم 2018 للبيع لمن يدفع أعلى سعر، لكن رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد قد تفسد خطة فريقه في الحصول على أقصى استفادة ممكنة من الصفقة.

وحسب التقرير، فمن غير المرجح أن يجعل باريس سان جيرمان المفاوضات صعبة، بالنظر إلى رغبته في إنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

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