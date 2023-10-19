الأشهر على الإطلاق .. قميص برشلونة يظهر بقميص فرقة إنجليزية في الكلاسيكو!

قميص برشلونة في الكلاسيكو سيكون بشعار واحدة من أهم فرق موسيقى الروك في التاريخ..

تقرر أن يرتدي لاعبو نادي برشلونة قميصًا جديدًا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 28 أكتوبر، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، حيث يدرك "البلوجرانا" جيدًا ما تعنيه المباراة رياضيًا وثقافيًا.

وتقرر أن يظهر شعار فرقة الروك الإنجليزية الشهيرة "رولينج ستونز"، التي تضم الثلاثي، ميك جاجر وكيث ريتشاردز وروني وود، على قميص برشلونة بدلًا من شعار خدمة "سبوتيفاي" الرقمية لبث الأغاني، التي ترعى النادي.

تم بالفعل إجراء مثل هذا الأمر على قميص البلوجرانا من قبل، حيث تم وضع شعارات فنانين آخرين في مناسبتين سابقتين في إطار التعاون بين برشلونة وخدمة بث الموسيقى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المرة الأولى كانت خلال مواجهة الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر 2022، والتي شهدت هزيمة "البلوجرانا" بنتيجة 3-1، حيث حمل قميص النادي الكتالوني شعار البومة الخاصة بالمغني دريك.

المرة الثانية كانت بشعار ألبوم "موتومامي" للمغنية روزاليا، وكانت أيضًا في الكلاسيكو لكن هذه المرة يوم 19 مارس 2023، وحينها انتصر برشلونة بهدفين لهدف.

وسيرتدي فريق برشلونة النسائي نفس القميص في مباراة الدوري ضد إشبيلية يوم الأحد 5 نوفمبر على ملعب يوهان كرويف، كما فعلت اللاعبات بالفعل في المناسبتين الأخريين.