الأسود لا تخشى أحد .. هجمات سنغالية على إنجلترا قبل موقعة دور الـ16!

المواجهة اشتعلت مبكرًا قبل الموعد المحدد لها يوم السبت القادم

الهجمات السنغالية على إنجلترا بدأت مبكرًا، ولكن ليس في أرض الملعب، بل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد وقوعهما معًا بدور الـ16 لكأس العالم.

السنغال تأهلت إلى مرحلة خروج المغلوب من مونديال قطر 2022 بعد الفوز على الإكوادور 2/1، لتصعد لمواجهة إنجلترا متصدر المجموعة الثانية بـ7 نقاط، بعد انتصارها الساحق على ويلز 3/0 بالجولة الأخيرة.

صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية سلطت الضوء على حالة الهجوم التي تعرضت لها الحسابات الرسمية لإنجلترا بمختلف المواقع وبالتحديد موقع "إنستجرام".

وأوضحت أن الجماهير السنغالية احتلت كل المنشورات التي تم نشرها احتفالًا بفوز الأسود الثلاثة، لتحذير الإنجليز من قوة أسود التيرانجا التي تستعد للفتك بهم.

وشدد الجمهور السنغالي على عدم شعورهم بأي خوف من مواجهة الفريق الذي يحتل المرتبة الخامسة بالتصنيف الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن السنغال نجحت في تخطي مرحلة المجموعات، باحتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بالخسارة من هولندا والفوز على كل من قطر والإكوادور، وجاء ذلك في ظل غياب نجمها الأول ساديو ماني لتعرضه لإصابة قوية أبعدته عن البطولة.