الأسرع في التاريخ .. هاتريك صلاح أمام رينجرز يمنحه رقمًا خاصًا في دوري الأبطال

محمد صلاح نجح في تسجيل هاتريك أمام رينجرز الاسكتلندي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ليمنحه ذلك رقمًا تاريخيًا في البطولة.

كان النجم المصري محمد صلاح بطل الرواية في فوز ناديه ليفربول الإنجليزي على رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 7-1، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

صلاح، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء بقرار من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، دخل إلى ملعب "إيبروكس" في مدينة جلاسكو، بعد مرور 68 دقيقة من بداية المباراة.

واحتاج "الملك المصري" إلى ثماني دقائق فقط لوضع بصمته الأولى في المباراة عبر تسجيل الهدف الرابع لصالح ليفربول، لكن ذلك الهدف كان مجرد بداية العاصفة.

صلاح تمكن من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و81 من زمن المباراة، ليسجل أول "هاتريك" له في موسم 2022-23 مع ليفربول، بعد صيام طويل عن التهديف، خاصة في الدوري الإنجليزي.

شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، كشفت أن صلاح احتاج إلى ست دقائق و12 ثانية فقط من أجل تسجيل ثلاثيته المذهلة.

وبتسجيل الهاتريك خلال هذه المدة، فإن ذلك جعل صلاح أسرع لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة من منافسات دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ البطولة.

وجاءت ثلاثية صلاح أمام رينجرز لتضع الدولي المصري في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد خمسة أهداف، بالتساوي مع النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.