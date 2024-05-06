"الأسرع في الكوكب" .. مبابي يوافق على تحدي بولت في ملعبه الأولمبي!

من يفوز في سباق مبابي وبولت؟

في حدث استثنائي سيترقبه عشاق الرياضة بمختلف أنحاء العالم، وافق النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، على خوض تحدٍّ ضد الأسطورة الجامايكي يوسين بولت، الملقب بـ"الأسرع في الكوكب".

يوسين بولت، أسطورة ألعاب القوى، الذي توج بـ23 ميدالية ذهبية عبر تاريخه، منها 8 ميداليات أولمبية، خلال دورات بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، كما حقق بولت رقمًا قياسيًا في سباق 100 متر، بعدما حقق زمنًا قدره 9.58 ثوانٍ، ليصبح الأسرع على الإطلاق.

واقترح بولت أن يواجه مبابي، بطل كأس العالم 2018 وهداف مونديال 2022، في سباق خيري بمسافة 100 متر، كما أعرب عن إعجابه بالنجم الفرنسي الذي يتوقع أن يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان، وينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ورد مبابي على اقتراح أيقونة المضمار الجامايكي، بالقبول، خلال حدث Victory Mode الذي شاركت في تنظيمه مؤسسة Inspired By KM وNike، قائلًا "معرفة أنني ألهم شخصًا مثل بولت، فهو أمر يسرني حقًا، لقد ألهم بولت الجميع، وأعتقد أن الجميع كانوا يستيقظون في وقت متأخر من الليل لمشاهدة أحد سباقات يوسين (بولت)، أستطيع أن أقول إن الإلهام متبادل وأنا معجب به حقًا".

ولكي يزيد بولت من إشعال الحدث، قال الأسطورة الجامايكي إن مبابي سيخسر السباق بالتأكيد، وهو الأمر الذي وافق عليه نجم باريس سان جيرمان، قائلًا "أعتقد أيضًا أنني ليس لدي أي فرصة"، علمًا بأن بولت سجل زمنًا قدره 9.58 ثوانٍ في سباق 100 متر، بينما سجل مبابي نظريًا، زمنًا قدره 10.9 ثوانٍ.

يذكر أن يوسين بولت، صاحب الـ37 عامًا، اعتزل الرياضة عام 2017، وحاول دخول عالم كرة القدم، حيث انضم إلى فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي.