الأسرة تلغي احتفالات الميلاد .. تدهور حالة بيليه الصحية وتزايد المخاوف بشأنه

حالة بيليه الصحية تدهورت بشكل كبير حسبما أكدت المستشفى التي يعالج فيها.

تدهورت حالة الأسطورة البرازيلية بيليه في الساعات القليلة الماضية، حسبما أعلنت مستشفى ألبرت آينشتاين في مدينة ساو باولو.

وأصدرت المستشفى بيانًا أشارت في إلى أن الأورام في جسد بيليه تطورت، على الرغم من أنه لا يزال محتجزًا في غرفة مشتركة بالمستشفى.

ويعد هذا تغييرًا للأسوأ في صحة "الجوهرة السوداء" عن الأسابيع الماضية منذ دخوله المستشفى حيث كانت حالته قد تحسنت استقرت ظروفه الصحية.

كيلي ناسيمينتو ابنة بيليه أكدت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن العائلة قررت إلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد العادية، وذلك لتكون مع والدها في المستشفى.

نشرت الابنة كيلي ناسيمنتو أن عائلتها قررت إلغاء احتفالات عيد الميلاد العادية لتكون مع بيليه في المستشفى.

كما وجهت كيلي، التي تحدث حالة والدها باستمرار للمشجعين، الشكر لكل من سألوا عن الأسطورة، وذلك بعد الدعم الذي تلقته العائلة والدعاء من أجل والدها.