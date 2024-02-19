"الأزمة بدأت في السعودية" .. ليونيل ميسي يخاطب الجمهور الصيني بعد مطالب منعه من دخول البلاد مجددًا!

رسالة جديدة من ليو إلى الجمهور الصيني..

اضطر الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي، للخروج من جديد لمصالحة الجمهور الصيني، بعد الهجوم الجم الذي يتعرض له منذ غيابه عن مواجهة هونج كونج "منتخب مجمع".

الفريق الأمريكي واجه هونج كونج في الرابع من فبراير الماضي، في إطار ودي، فاز به الأخير برباعية مقابل هدف وحيد.

لكن ليو غاب عن تلك المباراة بعدما شارك في مباراتين في السعودية أمام الهلال (60 دقيقة)، ثم النصر (8 دقائق)، ضمن كأس موسم الرياض، وهو ما عرضه لاتهامات الجماهير الصينية بتعمده عدم المشاركة، حتى وصل الأمر لطلب البعض منعه من دخول البلاد من جديد.

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ورغم أن ميسي أكد إصابته خلال وجوده في السعودية أكثر من مرة إلا أن الهجوم لم يتوقف، لذا خرج ساردًا للقصة من جديد..

النجم الأرجنتيني قال خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد قرأت وسمعت الكثير من الأشياء عني عقب مباراة هونج كونج، لذا قررت تسجيل هذا الفيديو لكم، كي أوضح حقيقة ما حدث، على أمل أن تتوقف الأنباء المغلوطة.

"كما يعلم الجميع، أريد دائمًا اللعب والمشاركة في كافة المباريات، لكن هناك من قال إنني غبت عن مباراة هونج كونج برغبة مني، لأسباب سياسية وغيرها من الأسباب المغلوطة تمامًا، لكن إذا كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو الصين، فقد فعلت عدة مرات منذ بداية مسيرتي الكروية، بل على العكس إذ تربطني بالصين علاقة قوية للغاية وخاصة، وقمت بالفعل بعديد الأشياء بها من مشاركة في مباريات وفعاليات وحوارات صحفية، وزرتها عديد المرات وخضت على أرضها الكثير من المباريات سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين".

وأضاف: "الحقيقة هي ما قلته في المؤتمر الصحفي، حيث أنني عانيت من التهابات عضلية، وبالفعل قبل أول مباراة في السعودية (أمام الهلال) شعرت بالإصابة، وفي المباراة الثانية (أمام النصر) لم أتمكن من المشاركة أساسيًا، حاولت اللعب لبضع دقائق، لكن الوضع ازداد سوءًا إلا أنني حاولت قبل يوم واحد من مواجهة هونج كونج أن أتدرب وأبذل المزيد من الجهد، من أجل كل من جاء لمتابعة المران، لقد فعلت كل ما في وسعي، وذهبت أيضًا للعيادة الطبية مع كافة الأطفال، لكنني بالفعل لم أتمكن من اللعب، لم أشعر بالراحة ومشاركتي كانت ستكون مخاطرة وسيزداد الوضع سوءًا، لكنني تحسنت بعد المياراة بأيام قليلة وهذا سبب مشاركتي أمام الفريق الياباني، كي أُعد نفسي لقادم المباريات، لأنني أريد العودة سريعًا".

واختتم: "لقد قلت هذا الكلام من قبل، لكن أعتقد أن عليّ أن أكرره بعد كل ما قيل عني، وكما أقول دائمًا أطيب التمنيات لكل فرد في الصين، ستستمر علاقتي الخاصة بهذا البلد، وأتمنى أن ألتقي بجمهورها قريبًا".