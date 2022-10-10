الأزمة انتهت رسميًا .. أتلتيكو مدريد يعلن ضم جريزمان بعقد طويل الأمد

أتلتيكو مدريد نجح أخيرًا في الحصول على خدمات أنطوان جريزمان بصورة دائمة بعد شد وجذب مع برشلونة.

انتهت أخيرًا أزمة الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد إعلان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن التعاقد معه رسميًا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

جريزمان أشعل أزمة كبرى في موسم 2022-23 بين برشلونة ناديه السابق وأتلتيكو مدريد، بعد قرار الأخير باستخدام الفرنسي الدولي في 30 دقيقة فقط في كل مباراة بسبب بند إلزامية شراء قيمته 40 مليون يورو في حالة مشاركة اللاعب في 50% من المباريات لمدة 60 دقيقة أو أكثر خلال الموسم الثاني للإعارة.

وجاء في البيان الذي نشره أتلتيكو مدريد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدنا الإعلان عن أن أنطوان جريزمان وقع عقدًا دائمًا حتى 2026".

جريزمان قال بعد الإعلان رسميًا عن توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع برشلونة لضمه بشكل نهائي: "أنا سعيد لوجودي حيث أريد أن أكون".

وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد اتفق مع برشلونة على دفع 20 مليون يورو بالإضافة إلى أربعة ملايين كمتغيرات للتعاقد مع جريزمان بصورة دائمة.

الفرنسي وافق على التضحية ماليًا للاستمرار مع أتليتكو مدريد، حيث قرر خفض راتبه بنسبة 40% للانتقال إلى "الروخيبلانكوس" على سبيل الإعارة.

وتشير التقارير إلى أنه قام الآن بخفض راتبه مرة أخرى لكي يتناسب مع معايير الرواتب في أتلتيكو مدريد.

وحسب عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن جريزمان سيحصل على سبعة ملايين يورو سنويًا، بعد أن كان يحصل على عشرة ملايين صافية في الموسم.