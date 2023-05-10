رغم الأزمات الاقتصادية .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد في القيمة المالية

نجاح مالي كبير لفرق الليجا وبرشلونة على قمة الهرم وفالنسيا يتهاوى

واصلت أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" تفوقها ماليًا للعام الثاني على التوالي محققة زيادة في قيمتها قدرها 32%؛ وكان برشلونة على قمة الأندية رغم ما يعانيه من أزمات اقتصادية.

ونُشر تقرير LaLiga Stock Market للسنة الثالثة على التوالي والتي ترتكز بجانب الأداء الاقتصادي على الأبعاد الرياضية والتحولات الرقمية والإنترنت والتأثير الاجتماعي.

وشهد التقرير تفوق برشلونة بزيادة نسبتها 46% بواقع 4.693 مليارات، مقابل زيادة نسبتها 42% لريال مدريد بواقع 4.807 مليارات يورو.

وبلغت قيمة الزيادة لفرق الليجا مجتمعة 13.770.2 مليار يورو وهي قيمة تاريخية وذلك خلال 2023.

لكن التقرير الذي نُشر لم يكن ورديًا لكل فرق الليجا ففالنسيا الذي يعاني للبقاء في الدوري الإسباني انخفضت قيمته بنسبة 34% لتصل إلى 280 مليون يورو.