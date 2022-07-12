الأرقام لا تكذب.. ميسي يكتسح رونالدو في كأس العالم!

لغة الأرقام لا تعرف التحيّز

الأرقام لا تكذب، وهي معيار جيد لما نشاهده بأعيننا في المباريات، ولذلك فإن الأداء المبهر للأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يقابله فتور في أداء منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو كان لابد أن توجد أرقام معبرة عنه بوضوح.

في الوقت الذي يقدم فيه ميسي واحدًا من أفضل أداءاته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، لا يحظى رونالدو بهذا التميز.

بدأ ميسي البطولة بعرض متواضع أمام المنتخب السعودي رغم أنه سجل هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء، ثم قدم هدفًا وتمريرة حاسمة في مباراة المكسيك، ثم أداء جيدًا أمام بولندا، وانفجارًا رائعًا أمام أستراليا مسجلًا أول أهدافه في مرحلة الإقصائيات على الإطلاق.

حصل ميسي على تصنيف "7.39" من موقع "هوو سكورد" أمام السعودية، ثم ارتفع التصنيف إلى (8.04) و(8.18) و(8.15) في بقية مبارياته الثلاثة على الترتيب ليحصل على تقييم إجمالي بـ 7.94 عن مبارياته الأربعة.

بينما رونالدو فقد بدأ بتصنيف (7.36) في مباراة غانا التي أحرز فيها هدفًا من ركلة جزاء، ثم انخفض إلى (6.63) أمام أوروجواي، ثم (5.11) ضد كوريا الجنوبية قبل أن يحصل على تقييم 6.07 في مشاركته القصيرة ضد سويسرا ليحصل على متوسط إجمالي 6.29.

لكن ما لا يخفى على أحد أن رونالدو يستطيع تقديم السحر في لقطة واحدة تغنيه عن كل تلك الأرقام وتساهم في قيادة منتخب بلاده للقب كأس العالم الذي لم يحصل عليه منتخب البحارة في تاريخه، دعونا نرى كيف سينتهي هذا الصراع.