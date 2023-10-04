الأرقام لا تكذب .. إنتر ميامي لا يساوي شيئًا دون ليونيل ميسي!

إنتر ميامي يعاني بشدة في غياب ميسي..

لا يمكن بأي حال التقليل من تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي على نادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث تغيرت فريق ولاية فلوريدا بشكل ملحوظ منذ وصوله في أغسطس الماضي.

وبعد وصول ميسي، حصد إنتر ميامي أول لقب في تاريخه، بعدما حقق بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، بفضل 10 أهداف سجلها النجم الأرجنتيني.

لكن الآن، عادت المعاناة من جديد إلى إنتر ميامي بسبب غياب ميسي بداعي الإصابة، حيث لم يشارك بطل كأس العالم 2022 في آخر خمس مباريات لفريقه، لتتدهور النتائج بشكل ملحوظ.

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وخلال تلك المباريات، حقق إنتر ميامي فوزًا واحدًا فقط، مقابل تعادلين وخسارتين، بما في ذلك الهزيمة في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة أمام هيوستن دينامو.

وبذلك، فإن نسبة انتصارات إنتر ميامي في غياب ليونيل ميسي لا تتجاوز 20% فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية بالنظر إلى ما يقدمه الفريق في وجوده.

وحتى الآن، فإن موعد عودة ميسي إلى المشاركة في المباريات رفقة إنتر ميامي يظل غامضًا، وسط الكثير من التكهنات حول طبيعة إصابته.