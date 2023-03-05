الأرقام تثبت العكس .. تشافي خليفة جوارديولا وكرويف أصبح ملك "الكرة القبيحة" !

برشلونة يحقق نصرًا ولا يهتم إلا لنقاط المباراة!

حقق برشلونة الفوز على فالنسيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

الفوز بهدف نظيف كان هو الثامن لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر عبر تاريخ البطولة طوال السنوات الماضية.

ذلك الرقم إن كان يثبت شيئًا فهو لا يثبت إلا قدرة تشافي على جمع النقاط بأي طريقة وشكل كان، وإن كانت بعض الجماهير تحب أن تطلق عليه خليفة جوارديولا وكرويف.

برشلونة في الوقت الحالي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة بفارق عشر نقاط عن ريال مدريد والذي له مباراة أقل.

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب المباراة المقبلة في الدوري أمام أتلتيك بيلباو ثم يواجه ريال مدريد على كامب نو في الأسبوع التالي.