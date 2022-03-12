الأرقام تتحدث.. رونالدو الأسوأ وميسي ضمن الأفضل في كأس العالم

تفوق لميسي على رونالدو في كأس العالم

تم اختيار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أسوأ تشكيلة من مراحل المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد المستويات المتواضعة التي قدمها مع فريقه.

وجاء ذلك بناءً على تقييم موقع "Sofascore" المختص في الأرقام والإحصائيات المستندة على ما قدم في المباريات، حيث جاء تقييم رونالدو بـ 6.37 من خلال 3 مواجهات لعبها.

رونالدو شارك في 3 مباريات سجل من خلالها هدف وحيد كان من ركلة جزاء ضد منتخب غانا في أول جولة من دور المجموعات، كما أهدر العديد من الفرص ولم يكن له تأثير واضح في بقية أدوار اللعب مما جعل تقييمه منخفضًا.

وبالتالي وضع صاروخ ماديرا في تشكيلة أسوأ اللاعبين، في نفس الوقت الذي تواجد فيه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تشكيلة الأفضل من دور المجموعات بتقييم 7.93.

جدير بالذكر أن البرتغال ستلعب يوم الثلاثاء المقبل ضد سويسرا ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.