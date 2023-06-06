بعد الأرقام الخيالية المتداولة .. الكشف عن راتب كريم بنزيما الحقيقي مع الاتحاد

كم سيتقاضى كريم بنزيما مع الاتحاد خلال ثلاث سنوات؟

كم سيتقاضى كريم بنزيما مع الاتحاد؟، هذا السؤال ربما هو الشغل الشاغل للجماهير حاليًا سواء السعودية أو في العالم بشكل عام، في ظل الحديث عن مبالغ خيالية، يتم تداولها على نطاق واسع.

النادي الجداوي أعلن بالفعل اليوم الثلاثاء، إتمام الصفقة العالمية بنجاح، ولمدة موسمين، بعد رحيل الفرنسي عن ناديه ريال مدريد الإسباني مجانًا في ظل نهاية عقده.

أما ما يتعلق بالراتب، فقد كشف الإعلامي الرياضي ورئيس تحرير صحيفة "الرياضية" بتال القوس، حقيقة الأرقام المتداولة، نافيًا صحتها، ومطالبًا الجماهير بعدم إخراج الصفقة من الإطار الرياضي.

وأوضح القوس أن بنزيما سيتقاضى 55 مليون دولار سنويًا مع العميد، أي 165 مليون دولار خلال ثلاثة مواسم.

وكتب بتال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محذرًا الجماهير: "في صفقة رونالدو.. والان بنزيما، هناك من يحاول اخراج هاتين الصفقتين وما سيتلوهما بالتأكيد عن مساراتها الرياضية، والدوافع كثيرة.. وتمرير ارقام خيالية غير حقيقية اطلاقا.. كريم بنزيما سيتقاضى 55 مليون دولار راتبا سنويا من نادي الاتحاد، ولا تصدقوا أي ارقام تمرر بسوء أو حسن نية، والعقد مدته ثلاثة مواسم".

وأضاف: "مؤكد ان وجود بنزيما في السعودية، سيزيد من دخله السنوي بالتعاقدات الاخرى غير الرياضية وهذا موجود في كل مكان وكل صفقة، وكل الرياضيين يعرفون ذلك وتابعوه في كل الصفقات التعاقدية الرياضية العالمية، كرة القدم السعودية، ككافة المجالات في بلادنا تشهد نهضة غير مسبوقة في أي مكان.. والنجاحات المقبلة، والصفقات القادمة ستكون اقوى بمشيئة الله".