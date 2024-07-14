"يكفيه ما حققه مع الأرجنتين".. حقيقة تصريحات خاميس رودريجيز عن ليونيل ميسي

ماذا قال نجم كولومبيا؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لنجم منتخب كولومبيا خاميس رودريجيز، يتغنى فيها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كوبا أمريكا 2024 فجر غدٍ الإثنين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونسب عدد من الحسابات المهتمة بتغطية فعاليات كرة القدم حول العالم تصريحات لخاميس جاء نصها كالآتي: "إيقاف ميسي؟ انس الأمر، عليك التفكير في طريقة سهلة للفوز بالكأس، لأن التفكير في إيقاف ميسي يجعلك تضيع الوقت دون نتيجة، لعبت ضده في إسبانيا ولم أر مدربًا وجد الحل".

وأضاف: "الأمل الوحيد هو أن ميسي لديه ألقاب في الأرجنتين من قبل، وهذا على الأقل سيهدئه، لكن الأرجنتين تمتلك جنودًا، لا يمكن إنكار أن المباراة ستكون صعبة، ونأمل في النهاية أن تكون الكأس لنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حاول "جول" التوصل إلى مصدر هذه التصريحات والتأكد من صحتها، لكنها لم تنشر على أي وسيلة إعلامية موثوقة، رغم تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتطرق رودريجيز في آخر تصريحات بعد الفوز على أوروجواي في نصف نهائي الكوبا إلى ليونيل ميسي على الإطلاق، إذ قال: "لعبنا مباراة ممتازة، لكن الحكم لم يكن جيدًا، الأولاد دافعوا بشكل جيد، وكانت المباراة معقدة للغاية ضد خصم صعب، لكننا حققنا تأهلًا مستحقًا، أنا هنا منذ 13 عامًا وأريد هذا. نحن سعداء (بينما كان يغالب دموعه)".