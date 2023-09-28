الأخضر النسائي يخرج خالي الوفاض من بطولته المفضلة

دعاء نائل
Saudi Women's National Team vs ButhanSAAF/Twitter
الكرة النسائيةSaudi Arabia

منتخب السعودية للسيدات يودع البطولة الدولية الودية

فشل منتخب السعودية للسيدات في الدفاع عن لقب البطولة الدولية الودية المقامة في الطائف بعد خروجه من نصف النهائي.

وخسرت سيدات الأخضر في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الإضافي من منتخب بوتان بنتيجة 1-0 بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل السلبي.

وسجلت يشي بيدا هدف منتخب بوتان الوحيد عند الدقيقة 111 من عمر الشوط الإضافي الأول ليتأهل الفريق لأول نهائي في تاريخه.

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ويواجه منتخب بوتان نظيره لبنان في نهائي البطولة بعدما تأهل الأخير على حساب ماليزيا، وتقام المباراة السبت المقبل 30 سبتمبر على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الخامس بين منتخبي باكستان ولاوس اليوم الخميس 28 سبتمبر.

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