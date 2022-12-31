الأحزان أكثر من الأفراح .. ذكريات كريستيانو رونالدو مع مرسول بارك!

من جديد رونالدو بمرسول بارك حاملًا ذكريات للنسيان

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى إلى ملعب مرسول بارك بالسعودية بعد غياب ثلاث سنوات.

وكان النصر قد تعاقد مع الدون، في صفقة انتقال حر لمدة عامين ونصف، وفقًا لإعلان النادي السعودي.

ليعود رونالدو مجددًا إلى مرسول بارك، بعد آخر زيارة له في ديسمبر 2019، مع النادي الإيطالي يوفنتوس، بذكرى سيئة شهدت خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام نظيره لاتسيو بثلاثية.

كما ظهر صاروخ ماديرا في الملاعب السعودية عامي 2008 و2018 رفقة كلًا من مانشستر يونايتد ويوفنتوس على الترتيب، وخسر مع الشياطين الحمر في لقاء ودي ضد الهلال بثلاثية لهدفي، ثم بعد عشر سنوات حقق أول ألقابه مع البيانكونيري بحصد السوبر الإيطالي.

هذه المرة لن تكون زيارة سريعة لمرسول بارك والملاعب السعودية، وفقًا لعقده مع النصر فستستمر الرحلة لمدة عامين ونصف بداية من يناير المقبل.