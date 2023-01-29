الأتوبيس الأبيض .. حكم سابق يشعل قضية ريال مدريد والتحكيم

الحكم الإسباني السابق يتحدث عن آلة ريال مدريد الإعلامية وهجومها على التحكيم.

كشف إدواردو إيتورالدي جونزاليس، الحكم الإسباني السابق، عن وجود ما يسمى "نظرية الحافلة البيضاء" لدى الحكام في إسبانيا، في إشارة إلى القوة الإعلامية لنادي ريال مدريد، التي اعتادت محاولة التأثير على الحكام عندما يديرون مباريات الفريق الملكي.

الحكم الإسباني السابق، الذي يعمل حاليًا مع شبكة "SER" الإسبانية، كشف عن ذلك الأمر عندما قال: "هذه النظرية شرحها لي دياز فيجا - المدير السابق للجنة الفنية للحكام- وقال لي: لن تصبح حكمًا حتى تصطدم بالحافلة البيضاء، وسألته عن الأمر".

وأضاف: "أخبرني أنه في الدوري الأولى هناك ثلاث مجموعات من الفرق على المستوى الإعلامي، المستوى الأول، ثم برشلونة، الذي يعد واحدًا من أكثر القوى الإعلامية، ثم وفوق البقية يأتي ريال مدريد، الذي يحظى بالكثير من الصحافة، أكثر بكثير من برشلونة، سواء أحببنا ذلك أم لا".

وتابع: "ومتى تصبح حكمًا؟ عندما تصطدم بالحافلة البيضاء، في السراء والضراء، عندما ترتكب خطأً مع أو ضد ريال مدريد، لأن كل هذه الصحافة تحدث ضجة كبيرة".

وأكمل: "ليس الأمر عندما تصطدم بالحافلة البيضاء عندما يفيدهم، لا، وعندما يؤلمهم ذلك أيضًا، عندما ترى الحكم يدير مباراة أخرى في الأسبوع التالي، عندما يطلق صافرة مرة أخرى لريال مدريد، يقوم بنفس الشيء، بنجاحاته وأخطائه".

وفي ختام حديثه ركز إيتورالدي جونزاليس على حكم ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأتلتيكو، والذي حقق فيه النادي الملكي الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

وقال: "سوتو جرادو اصطدم بالفعل بالحافلة البيضاء في تلك المباراة، والبعض قد خرج بالفعل في وسائل الإعلام ليقول إن هناك ركلة جزاء وأخرى لم تكن كذلك، الآن أريد أن أرى سوتو جرادو عندما يطلق الصافرة مرة أخرى لريال مدريد، تلك الشخصية، وأن يظهر أن لديه عقلًا نظيفًا ليخرجه ويصفر ما عليه أن يصفره".