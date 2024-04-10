"الآن سآكل وأشرب" .. بن ناصر يفحم صحفياً بسبب صيام رمضان

النجم الجزائري يتحدث

تحدث النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في المؤتمر الصحفي لمواجهة ميلان وروما لحساب الدوري الأوروبي، وكشف عن كواليس تعايشه مع شهر رمضان والصيام أثناء الموسم.

ويلعب ميلان مساء الخميس ضد روما في مواجهة إيطالية خالصة لحساب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتلقى النجم الجزائري سؤالاً بخصوص تأثير صيام الشهر الفضيل عليه روحانياً وجسدياً، وكيف تعامل مع الأمر والتغيرات المحيطة به.

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ورد بن ناصر قائلاً: "حقيقة لم يتغير الكثير لأن المدربين يساعدونني كثيراً أثناء رمضان، تعاملوا مع الأمر بشكل ممتاز وأشكرهم على ذلك لأن الوضع ليس كذلك في كل مكان".

وأتبع: "الآن الوضع سيتحسن، الآن سآكل وأشرب عندما أرغب وسأمتلك طاقة أكثر، رغم أن أثناء رمضان سجلت أرقاماً لم أحققها من قبل".