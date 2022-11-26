الآمال تعود.. ميسي يقود الأرجنتين لرحلة الاستمرار في كأس العالم

هدف صاروخي من ميسي

في مباراة صعبة للغاية، استطاع المنتخب الأرجنتيني تحقيق الفوز على نظيره المكسيكي بنتيجة 2-0، لتعود آمال الصعود من دور المجموعات إلى دور الـ 16 لليونيل ميسي ورفاقه.

المباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، بعد خسارة الأرجنتين من السعودية بالجولة الماضية وتعادل بولندا مع المكسيك.

الشوط الأول انتهى بأداء دفاعي متبادل من الفريقين ودون وجود أي فرص خطيرة على المرمى، والمباراة كانت تسير في اتجاه النهاية بالتعادل السلبي.

لكن نجم باريس سان جيرمان وأسطورة المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، استطاع أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 64 من خلال تسديدة رائعة للغاية جاءت على يسار الحارس جييرمو أوتشوا وسكنت الشباك.

فيما أضاف البديل إنزو فيرنانديز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 87 من خلال تسديدة رائعة للغاية على يسار الحارس أوتشوا سكنت الشباك وضمنت نقاط اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الأرجنتين للنقطة الثالثة في المركز الثاني، بعد بولندا التي تتصدر بـ 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة في المركز الأخير وتتواجد السعودية بالمركز الثالث بـ 3 نقاط.