الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية ويسجل لاعبيه

أعلن نادي أهلي جدة السعودي حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة الفريق المشاركة في الموسم المقبل.
وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع بعض الأسماء الجديدة مثل الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، التونسي يوسف العبدلي، الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، إبراهيم الزبيدي، وزيد العنزي.
وجاء في بيان النادي: "وافقت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية، على منح النادي الأهلي شهادة الكفاءة المالية،وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها اللجنة خلال المواعيد المحددة نظامًا، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد".
وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن النادي الأهلي ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
#الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/0FlvQ5W9dU— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 23, 2022
وكان أهلي جدة قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، حيث أنهى موسمه الماضي في دوري المحترفين السعودي برصيد 32 نقطة في المركز الـ 15، ليهبط بسيناريو درامي في الجولة الأخيرة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد القيصومة، يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.
حيث يحاول الفريق السعودي الكبير تصحيح الأوضاع ومصالحة الجماهير عبر العودة مجددًا لدوري المحترفين السعودي وتقديم العروض التي تليق بمكانة النادي.
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