"الأهلي يحتاج هذا العدد من النقاط ليبقى في الدوري"

يعيش النادي الأهلي موقفًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي، إذ لا يمتلك سوى 30 نقطة من 27 مباراة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري بلو).

موقف زملاء عمر السومة ازداد صعوبة اليوم بتعادلهم المخيب مع أبها في جدة 1-1، وما يزيد من القلق لدى جماهيره أن أمامه 3 مباريات صعبة حتى نهاية الموسم، إذ سيُواجه النصر والرائد والشباب.

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الإعلامي تركي العجمة أشار خلال برنامجه "كورة" عبر روتانا خليجية أن الفريق الجداوي بحاجة لحصد 4 نقاط من الـ9 المتبقية ليضمن البقاء في دوري المحترفين السعودي، حيث سيرتفع رصيده إلى 34 نقطة وهو كما يُجمع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين رصيد الأمان وعدم الهبوط لدوري بلو.

إذ قال "الأهلي في أزمة ومسؤوليه وإعلامه وجمهوره يُدرك ذلك تمامًا، لديه 9 نقاط في الملعب يحتاج منها 4 على الأقل ليصل إلى 34 نقطة وهو الرصيد الذي يُعتقد أنه خط الأمان للبقاء في دوري المحترفين هذا الموسم".

ويتنافس الأهلي في هذا الصراع المرير مع عدد كبير من الأندية، لكنه بحاجة لتحقيق نتائج أفضل من التعاون والفيصلي والباطن تحديدًا لتجنب الهبوط لدوري بلو.

الأهلي يعيش أسوأ أوقاته فيما على العكس جاره الاتحاد، حيث يتصدر الدوري وقد يحسم اللقب لصالحه مساء غدٍ الإثنين حال لم يخسر أمام الهلال في الكلاسيكو على ملعب الجوهرة المشعة، لأن عدم الخسارة ستضمن له على الأقل بقاء فارق الـ6 نقاط لصالحه مع الفريق العاصمي قبل 3 جولات من النهاية.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بـ61 نقطة ويُطارده الهلال بـ55، ويأتي النصر ثالثًا بـ54 ثم الشباب رابعًا بـ50، ويتنافس الأخيرين على المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال آسيا 2023.