الأهلي محروم من القيد والإدارة تتحرك لإيقاف العقوبة

أزمة جديدة في الأهلي

المصائب لا تأتي فرادى .. المثل الذي ينطبق تمامًا على النادي الأهلي السعودي هذا الموسم، إذ لم يتوقف الأمر عند مصيبة التواجد في قلب الصراع على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بل حلت عليه مصيبة المنع من القيد في الانتقالات القادمة بسبب أحد لاعبيه السابقين.

الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الرائد في مباراة حاسمه لمصيره في الدوري السعودي، إذ يتوجب عليه الفوز لضمان البقاء في دوري المحترفين دون النظر لنتائج الآخرين، فالفريق لا يبتعد عن منطقة الهبوط سوى بنقطة واحدة قبل جولتين من النهاية.

لماذا حُرم الأهلي من القيد؟

الأهلي كان قد تلقى خطابًا من فيفا يُفيد بالحكم لصالح لاعبه السابق ألفيس ساريتش بواسطة غرفة فض المنازعات، وقد تضمن توقيع غرامة على النادي بقيمة 2.5 مليون يورو وإيقاف النادي عن القيد حتى تسديد المبلغ كاملًا.

ساريتش كان قد انضم للأهلي عام 2018 لكنه لم يُقدم الأداء المأمول ورحل عن الفريق مطلع الموسم الجاري بفسخ عقده بالترضية، وتضمنت التسوية منحه تعويضًا ماليًا على 6 دفعات محددة التواريخ.

الأهلي لم يلتزم بتسديد تلك الدفعات في التواريخ المحددة مما دفع اللاعب البوسني لتقديم شكوى ضده في فيفا وقد حصل على حُكم لصالحه بالفعل.

كيف يتحرك الأهلي لإيقاف العقوبة؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الأهلاوية تسير في طريقين مختلفين لمحاولة إنهاء تلك الأزمة، الأول هو التقدم باستئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد الحُكم الصادر لصالح ساريتش بأمل إلغائه أو تقليل المبلغ المطلوب.

الثاني هو التواصل مع اللاعب ومحاولة الوصول معه إلى حل يُرضي الطرفين، وسيعرض الأهلي على ساريتش تقليل المبلغ المطلوب مع منحه إياه دفعة واحدة لإقناعه بالصلح والتنازل عن القضية.

الأهلي يسعى جاهدًا لبناء فريق قوي يُعيد الفريق لمكانته الطبيعية الموسم القادم، وقد ارتبط بعدد من النجوم أبرزهم رومان سايس وكريستيان تييو.

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