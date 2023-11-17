"للانضمام إلى أحد هذين الناديين"! .. محادثات السعودية مع لوكا مودريتش بدأت

تطورات جديدة في انتقال لوكا مودريتش إلى الملاعب السعودية

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منذ الميركاتو الصيفي الماضي، واسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، مرتبطًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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مودريتش البالغ من العمر 38 سنة، رفض الرحيل عن ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ قبل أن يجد نفسه بعيدًا عن الشكيل الأساسي للفريق الأول، في معظم مباريات الموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، بدء الاتحاد والأهلي، بدعم من المفاوض السعودي، المحادثات مع المقربين من النجم الكرواتي الكبير.

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وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن محاولات من الاتحاد والأهلي؛ لإقناع لوكا مودريتش، بالرحيل عن العملاق الإسباني في يناير القادم، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده، في يونيو 2024.

جدير بالذكر أن مودريتش، يلعب في صفوف نادي ريال مدريد منذ صيف 2012؛ حيث خاض 503 مباريات رسمية، مسجلًا 37 هدفًا وصانعًا 78 آخرين.

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