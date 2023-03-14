فيديو | الانضباط يغيب .. تصرف غريب من محمد كنو تجاه رامون دياز أمام الفتح

محمد كنو تم استبداله في الدقيقة 64 من عمر المباراة وهنا كانت المشكلة

يبدو أن هناك حالة من عدم الانضباط تضرب الهلال السعودي خلال هذه الفترة بعد التصرف الغريب من لاعب الوسط محمد كنو تجاه مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

الزعيم حقق الفوز اليوم الثلاثاء أمام الفتح بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كنو سجل هدف الزعيم الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 15، لكن دياز قرر استبداله في الدقيقة 64 من عمر المباراة، ليدفع بالمهاجم عبد الله الحمدان، وهنا كانت المشكلة.

اتجه المدرب الأرجنتيني للاعبه لمصافحته كما هو متعارف عليه بالمدربين واللاعبين أثناء عمليات الاستبدال، لكن كنو قرر تجاهل يد دياز والمرور من أمامه في تصرف غير أخلاقي.

جدير بالذكر أن بهذا الفوز يضرب الهلال موعدًا مع الاتحاد في نصف النهائي، المقرر إقامته في الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل.