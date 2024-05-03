"لدينا رغبة في الانتقام" .. تشافي يستفز مدرب جيرونا ويصدم ليفاندوفسكي برسالة صريحة

"بيدري تعافى تمامًا ومستعد للمنافسة"

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قبل مواجهة مضيفه جيرونا غدًا السبت على ملعب مونتيليفي، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة جيرونا: "أتوقع أن تكون مواجهة قوية. جيرونا لديه ثقة عالية في السماء ويجب أن نهنئهم، لأنهم قدموا موسمًا رائعًا واستثنائيًا واستحقوا التواجد في هذا المكان، نفتخر بهم لكنهم أيضًا منافس مباشر".

وأضاف: "في مباراة الدور الأول (خسر برشلونة في ملعبه (2-4)، كنا سيئين في الدفاع، هذه المواقف قمنا بتحليلها، جيرونا لديه القدرة على إيذاءك، وهم يسيطرون على العديد من جوانب اللعبة. لدينا رغبة في الانتقام الكروي إنه ليس تحديًا شخصيًا مع ميجيل سانشيز بل كفريق"

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وتابع تشافي: "كنا ننافس بشكل جيد للغاية مع ريال مدريد لمدة 3 أشهر، الظروف المعاكسة جعلتنا نتوقف في مثل هذه اللحظة الحاسمة. أعتقد أننا نلعب كرة قدم جيدة جدًا، لقد تحسننا في الدفاع وفي جميع الجوانب".

وأكمل: "بيدري تعافى تمامًا ومستعد للمنافسة، والآن لدينا تقريبًا 4 أو 5 لاعبين في خط وسط متاحين. فيرمين لوبيز هو اكتشاف عظيم لبرشلونة وشرف كبير أن يكون في فريقنا".

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن خطأ المدافع رونالد أراوخو في مباراة باريس سان جيرمان، قائلًا: "كرة القدم هي لعبة أخطاء، الأمر يتعلق بارتكابك أقل عدد من الأخطاء. إنها حالات محددة، وليس رونالد فقط، ولا أعتقد أن السبب في ذلك هو مسألة تجديد عقده".

وعندما سئل عن منافسة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، على جائزة هداف الدوري الإسباني، علق: "جائزة الهداف ليست الهدف الرئيسي بالنسبة لنا، نريد أن نكون في المركز الثاني بالليجا. إذا حصلنا بخلاف ذلك على زامورا (أفضل حارس) أو بيتشيتشي (هداف البطولة)، فمرحبًا".

وختم: "ليفاندوفسكي عليه أن يتقبل النقد، وخصوصًا لو كان من مدربه، نحن نقدره كثيرًا وفي المستقبل، سنقرر ذلك في نهاية الموسم".