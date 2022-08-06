الانتقال لبرشلونة؟ توخيل: وافقنا على رحيل ماركوس ألونسو هذا الصيف

مدرب البلوز يؤكد رحيل ألونسو عن تشيلسي في سوق الانتقالات الحالي

اعترف توماس توخيل بأن ماركوس ألونسو قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن فريق البلوز وذلك بعد الفوز اليوم بنتيجة 1-0 على إيفرتون.

ولم يكن الظهير الأيسر الإسباني مدرجًا في قائمة تشيلسي لزيارة ملعب جوديسون بارك وسط الحديث المنتشر في الصحافة والإعلام بشأن مستقبله.

وتحدث توخيل بعد المباراة مع شبكة "سكاي" وأكد أن ألونسو سيغادر صفوف الفريق في الفترة المقبلة بعد أن طلب ذلك ووافق المدرب الألماني، كما أوضح أن من الوارد أن يتعاقد البلوز مع أسماء جديدة.

ماذا قال توخيل عن ألونسو؟

أجاب توخيل على سؤال حول اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بعد فوزه الصعب اليوم على فريق إيفرتون، ولم يخف الألماني هذه المرة نوايا فريقه في سوق الانتقالات.

حيث قال: "نعم، طلب ماركوس المغادرة ووافقنا على ذلك، لن يكون من المنطقي وضعه على أرض الملعب اليوم".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن ألونسو يقترب من الاتفاق مع برشلونة على الرغم من أن الفريق الإسباني لا يزال يكافح لتسجيل عدد قليل من الوافدين الجدد في قائمة الموسم الحالي، لذا قد لا يكون من السهل إكمال هذه الخطوة.

ماذا قال توخيل أيضًا عن أعمال تشيلسي الصيفية؟

في حديثه بعد المباراة، قال المدرب الألماني: "إذا كان بإمكاننا الإضافة، فسنضيف، ليس بالضرورة في مركز خط الوسط لكننا منفتحون على كل شيء".

واختتم: "أعتقد أنه يمكننا استخدام طاقة وأرجل جديدة للوصول بنا إلى مستوى مناسب، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنقوم بدفع هذا الفريق ولكن أعتقد أنه يمكننا استخدام المزيد من المدخلات والحصول على الجودة".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي حتى الآن قد تعاقد مع الجناح رحيم ستيرلينج وقلب الدفاع خاليدو كوليبالي والظهير الأيسر مارك كوكوريلا.