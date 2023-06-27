الانتقال إلى الهلال والنصر؟ .. نونو سانتو يطرد ثنائي الاتحاد

ثنائي كبير يقترب من الرحيل عن نادي الاتحاد بأمر من نونو سانتو

في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، التخلي عن اسمين كبيرين في الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد مع صفقتين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بضم المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

قناة "الكأس القطرية" نقلت عن مصادر اتحادية، خلو القائمة الأولية التي قدمها سانتو، إلى إدارة النادي، من الثنائي حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود.

وكشفت المصادر، عن محاولات من الإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي؛ بإقناع المدير الفني البرتغالي، بالتراجع عن قراره، والإبقاء على الشمراني والعبود، في الموسم الرياضي الجديد.

سانتو دخل في خلافات عنيفة مع الشمراني والعبود، طوال النصف الثاني من الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ حيث نجح بعض أعضاء الإدارة، بالإضافة إلى قادة الفريق، وعلى رأسهم المصري أحمد حجازي؛ في حل الأزمة، ولكن يبدو أن الأمر كان مؤقتًا فقط.

جدير بالذكر أن اسم الشمراني، ارتبط في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى نادي النصر، بينما تردد في وسائل الإعلام، عن رغبة الهلال، في التعاقد مع عبد الرحمن العبود.