الانتقال إلى السعودية؟ .. ليونيل ميسي يكشف عن "فريقه الأخير" قبل الاعتزال رسميًا

أعلن عن نهاية مسيرته الكروية في هذا الفريق!..

على الرغم من رفضه الانضمام إلى نادي الهلال قبل عام؛ إلا أن المملكة العربية السعودية، لا تزال ترحب بـ"قدوم" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى ملاعبها خلال الفترة القادمة.

ميسي رفض عرضًا يتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو في الموسم الواحد، للانضمام إلى الهلال، مفضلًا الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتحديدًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

لكن.. الأسطورة الأرجنتينية أغلق في تصريحات لشبكة "ESPN"، الباب أمام الذهاب مستقبلًا إلى السعودية أو الانضمام إلى أي فريقٍ آخر غير إنتر ميامي، الذي يرتبط بعقد معه حتى 31 ديسمبر 2025.

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وقال ميسي في تصريحاته: "إنتر ميامي سيكون الفريق الأخير في مسيرتي الكروية.. إنه الخيار الأفضل بالنسبة لي".

واعترف ليونيل ميسي، بشعوره بخوفٍ كبير من اعتزال كرة القدم، التي تعتبر بمثابة الحياة بالنسبة له، مؤكدًا على أنه لا يحاول التفكير في هذا الأمر كثيرًا؛ على الرغم من أن مسيرته اقتربت من النهاية.

جدير بالذكر أن ميسي، بدأ ممارسة كرة القدم في نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني؛ قبل أن ينضم إلى العملاق الإسباني برشلونة، والذي مثل جميع فئاته السنية في معظم مسيرته تقريبًا، ليرحل مؤخرًا إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في 2021 تحديدًا، ثم إنتر ميامي في 2023.