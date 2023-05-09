الانتقال إلى الأهلي؟ .. نجم الاتحاد يرد رسميا على "الخيانة الكبرى"

حسم أحد أبرز نجوم نادي الاتحاد "مستقبله"، مع مطالبات بانتقاله إلى صفوف الأهلي، خلال الفترة القادمة.

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رد أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، على إمكانية "الانتقال" إلى الأهلي؛ بعد عودته لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.

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الأهلي عاد "حسابيًا" إلى دوري المحترفين السعودي؛ بعد وصوله إلى النقطة 65، في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وانتشر مقطع فيديو لأحد مشجعي الأهلي؛ وهو يطالب شراحيلي، بـ"الانتقال" إلى صفوف قلعة الراقي، خلال الفترة القادمة؛ ليرد اللاعب سريعًا، بالقول: "خليني في الاتحاد أحسن".

شراحيلي البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الاتحاد، في صيف 2022، قادمًا من صفوف نادي الشباب؛ حيث صاحب هذه الصفقة، جدلًا كبيرًا في الشارع السعودي؛ عندما اتهمت إدارة الليث، نظيرتها في قلعة العميد، بالتفاوض مع اللاعب، بشكل غير قانوني.

جدير بالذكر أن المدافع الدولي، الذي بدأ مسيرته في صفوف الهلال، لعب 23 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

Shahid