الانتقال إلى الاتحاد؟ .. الهلال يختار "بديل" سالم الدوسري

أحمد فرهود
Hilal - Shabab Al Ahli - Salem Aldawsari 2023Al Hilal Twitter
الهلالسالم الدوسريالإتحاددوري روشن السعودي

هل تكون بداية النهاية يا سالم الدوسري؟

بين الانتقادات الجماهيرية والأخبار المتواصلة عنه، يبدو أن الصيف الحالي؛ سيكون ساخنًا للغاية على النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الدوسري البالغ من العمر 31 سنة، تدرج في مختلف فئات الهلال السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2011؛ حيث لم يخرج منذ ذلك الوقت، إلا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة إلى فياريال الإسباني.

وأعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن رصد الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، التعاقد مع النجم البرازيلي لوكاس مورا، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكتب الصرامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مورا يدخل ضمن قائمة اهتمامات نادي الهلال؛ ليكون بديلًا (محتملًا) للدولي سالم الدوسري".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن سالم، لن يكون لاعبًا يعتمد عليه في الموسم المقبل؛ خاصة أنه يعيش أيامًا غير مريحة مع الهلال، أبعدته عن الفريق الأول، رغم جاهزيته الفنية.

جدير بالذكر أن الصرامي نفسه، كشف عن اقتراح تاريخي خلال الساعات القليلة الماضية، بـ"نقل" سالم الدوسري ومحمد كنو، ثنائي نادي الهلال، إلى الاتحاد في الموسم القادم.

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