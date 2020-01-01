الهلال يبدأ تحركاته للإبقاء على صالح الشهري

صاحب الـ26 عامًا نجح في إثبات جدارته في قيادة هجوم الزعيم

دفع تألق صالح الشهري؛ مهاجم الهلال السعودي، مسؤولي الزعيم للتحرك من أجل الإبقاء عليه في صفوف الفريق بشكل نهائي.

صاحب الـ26 عامًا انضم لصفوف الزعيم خلال الميركاتو الشتوي عام 2019 قادمًا من الرائد على سبيل الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة القلعة الزرقاء بدأت إجراءات تمديد عقد الشهري، حيث تسعى لشراء ما تبقى من عقده مع الرائد، والذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تحركات مجلس الهلال جاءت بعد توصيات من الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، إذ لديه رغبة كبيرة في بقاء الشهري بعدما أصبح يعتمد عليه بصفة أساسية بجانب الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

الشهري قاد الزعيم للتأهل مؤخرًا إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتسجيله هدفي الفوز أمام الاتفاق، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وبشكل عام، شارك المهاجم في عشر مباريات مع الأزرق في الكأس ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها سبعة أهداف.

يذكر أن فهد المطوع؛ رئيس الرائد، كان قد أعلن من قبل عدم ممانعته بالاستغناء عن الشهري للهلال نهائيًا إلا أنه أوضح أنه سيراعي مصلحة ناديه ورغبة اللاعب قبل أي شيء. (طالع التفاصيل)