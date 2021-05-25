يتمرد من أجل الهلال؟ .. سر غياب عبد الرحمن غريب عن الأهلي

اللاعب يغيب عن مواجهة الراقي أمام أبها

تسبب عبد الرحمن غريب؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، في تجدد قلق جماهير ناديه، اليوم الثلاثاء، بعد غيابه عن مواجهة الفرق أمام أبها.

الراقي يواجه أبها حاليًا، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وشهد التشكيل الأساسي والاحتياطي للمباراة خروج غريب من حساب المدير الفني ريجيكامب، لتحيط التساؤلات باللاعب.

هذه التساؤلات وهذا قلق نابعان من اللقطة التي أثارت الجدل خلال كلاسيكو الهلال والأهلي الأخير، بعدما قام جناح الراقي بمصافحة فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، ومدير الكرة بالأزرق أيضًا سعود كريري، في لقطة فتحت باب الشكوك حول مفاوضتهما له، خاصةً وأن حديثه مع كريري طال قليلًا، وهو القلق الذي جدده غيابه عن لقاء الليلة بشكل مفاجئ.

الصحفي القريب من البيت الأهلاوي وليد سعيد أكد أن غياب صاحب الـ23 عامًا عن لقاء الليلة، يأتي لتعرضه للإصابة قبل ساعات من المباراة، فاضطر الجهاز الفني لإراحته.

وأشار سعيد إلى أن غريب سيكون جاهزًا بشكل طبيعي في اللقاء المقبل أمام الاتفاق، المقرر إقامته في 30 من مايو الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المحلي.

ويرتبط غريب بعقد مع النادي الجداوي ممتد حتى نهاية موسم 2022-2023، وشارك في الموسم الجاري في 30 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وتأكد بشكل رسمي غيابه عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.