تطورات جديدة في مفاوضات تجديد الهلال عقد إدواردو

لاعب الوسط البرازيلي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي

بات البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، قريبًا من تجديد تعاقده مع النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة.

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، وصلت إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاتها مع إدواردو، لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

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وأوضحت مصادرها أن لاعب الوسط البرازيلي أبدى ترحيبه بتجديد عقده، ومن المنتظر أن يتم التوقيع رسميًا على العقود الجديدة خلال الأيام المقبلة.

صاحب الـ30 عامًا ارتدى الفانلة الزرقاء في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وخلال هذه السنوات، حقق مع الهلال لقبي دوري سعودي، لقب وحيد كأس سوبر محلي، ولقبين من كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر من كأس ولي العهد، بجانب دوري أبطال آسيا 2019.

وشارك إدواردو الموسم الجاري في 15 مباراة بمختلف البطولات سواء دوري محلي أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع آخر.

وبشكل عام، خاض البرازيلي 134 مباراة بقميص الزعيم، أحرز خلالها 71 هدفًا، وصنع 18 آخرين.