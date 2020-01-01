رسميًا | أولى صفقاته الصيفية .. النصر يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

العالمي يضم نجم منتخب الشباب

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، رسميًا اليوم الثلاثاء، إبرامه أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع أحد لاعبي منتخب الشباب.

لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حددت من قبل السماح للأندية بقيد لاعبين جدد بداية من الأول من سبتمبر المقبل، إذ ينتهي الموسم الحالي في العاشر من الشهر ذاته.

معضلة في قائمة النصر الآسيوية

المزيد من الفرق

وأوضح الحساب الرسمي للعالمي تعاقد النادي مع سلكان العنزي؛ صانع ألعاب نادي القيصومة ونجم المنتخب السعودي للشباب، لمدة أربعة مواسم.

استمراراً لعمل مجلس إدارة النادي في تدعيم صفوف #العالمي

أنهى المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي الاتفاق مع نجم المنتخب السعودي للشباب ونادي القيصومة سلطان العنزي .

وقد تم التوقيع مع اللاعب لمدة 4 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه #النصر بإذن الله . pic.twitter.com/B52m1HAPzN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 22, 2020

يذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود للانطلاق من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويحتل العالمي وصافة جدول الترتيب متأخرًا بست نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة، مع بقاء ثماني جولات على النهاية.