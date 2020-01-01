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رسميًا | أولى صفقاته الصيفية .. النصر يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

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روي فيتوريا
العالمي يضم نجم منتخب الشباب

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، رسميًا اليوم الثلاثاء، إبرامه أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع أحد لاعبي منتخب الشباب.

لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حددت من قبل السماح للأندية بقيد لاعبين جدد بداية من الأول من سبتمبر المقبل، إذ ينتهي الموسم الحالي في العاشر من الشهر ذاته.

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    وأوضح الحساب الرسمي للعالمي تعاقد النادي مع سلكان العنزي؛ صانع ألعاب نادي القيصومة ونجم المنتخب السعودي للشباب، لمدة أربعة مواسم.

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    ويحتل العالمي وصافة جدول الترتيب متأخرًا بست نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة، مع بقاء ثماني جولات على النهاية.

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