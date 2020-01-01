خاص | مفاجأة .. جوليانو يوجه ضربتين للنصر ويطلب الرحيل

أزمة كبيرة تواجه النصر

وضع البرازيلي جوليانو؛ لاعب النصر السعودي، مجلس إدارة ناديه برئاسة صفوان السويكت، في أزمة كبيرة، إذ وجه لهم ضربتين دفعة واحدة.

لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من فنربخشه التركي، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2020-2021.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن نادي فنربخشه أرسل خطابًا إلى النصر، يطالب خلاله بالحصول على المقابل المادي المتأخر من قيمة انتقال جوليانو، والتي تقدر بـ6.2 مليون يورو، قبل أن يتخذ خطوات تصعيدية.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، فوفقًا لما نشرته شبكة " bolavip" البرازيلية، اليوم الإثنين، أن اللاعب لديه الكثير من المستحقات المتأخرة لدى نادي النصر.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب قدم بالفعل دعوى قضائية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على مستحقاته المالية.

وعاد جوليانو إلى النصر وأجرى الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على سلامته إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي.

ويسعى البرازيلي لإنهاء عقده والحصول على المتأخرات وأي تعويض مالي، والرحيل عن النادي نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى أمام النصر 15 يومًا لسداد مستحقات جوليانو المتأخرة، واللاعب قد يكون متاحًا بشكل مجاني خلال ميركاتو الصيف.