النصر ساخرًا من الهلال بعد صفقة تاليسكا: لسنا في حاجة لبذل مجهود

العالمي أنهى الصفقة في أيام رغم مفاوضات الزعيم التي استمرت أكثر من شهر

سخر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من نظيره الهلالي، بعدما خطف منه صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا.

العالمي أعلن قبل قليل تعاقده مع البرازيلي لاعب وسط جوانجزو الصيني لمدة ثلاث سنوات، في أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي لموسم 2021-2022.

الصفقة أحدثت مفاجأة بالوسط الرياضي في المملكة كون وجهة اللاعب كانت تسير نحو الزعيم على مدار شهر مضى من المفاوضات بينهما، لكن دخول العالمي قبل أيام قليلة، حول وجهة البرازيلي.

وكتب حساب العالمي: "نعتقد ان أرقام اللاعب معروفة، وعشان كذا ما في داعي ننزلها"، في سخرية من حسابات الهلال التي كانت قد رصدت إحصائيات تاليسكا مع جوانجزو، متفاخرين بتألقه وأنه صفقتهم الموعودة.

نعتقد ان أرقام اللاعب معروفة



وعشان كذا ما في داعي ننزلها https://t.co/KcOeYoOB2R — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

انتقال تاليسكا للنصر فتح النار على فهد بن نافل؛ رئيس القلعة الزرقاء، حيث اتهمه الجمهور بالفشل في إتمام صفقات قوية، وعدم قدرته على مواجهة العالمي في الميركاتو. (طالع التفاصيل)

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا بدأ رحلته الاحترافية خارج بلاده في صيف عام 2014، عندما انضم لبنفيكا البرتغالي، ومنه إعارة إلى بشكتاش التركي وناديه الصيني الحالي، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في يناير 2019.

ويعد تاليسكا هو أولى صفقات النصر الصيفية، في حين سيعود من الإعارة جلال الدين مشاريبوف، الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي، وأُعير بعدها لنادي شباب الأهلي الإماراتي لمدة ستة أشهر فقط.