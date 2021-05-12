الجناح الجزائري عزم على الرحيل عن الدوري التركي بنهاية الموسم الجاري

لم يقبل نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بشرط الجزائري سفيان فيجولي؛ جناح أيمن جلطة سراي التركي، للانضمام للعميد في الميركاتو الصيفي المقبل، رغم حاجة الفريق لبعض التدعيمات.

الجناح الجزائري مرتبط بعقد مع فريق الأحمر والأصفر التركي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، لكن ليس لدى مسؤولي ناديه أي مانع في رحيله بنهاية الموسم الجاري، حال تلقي العرض المناسب لهم من الناحية المادية.

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ووفقًا لصحيفة "fotospor" التركية فإن نادي اتحاد جدة يرغب في ضم اللاعب، وبالفعل دخل في مفاوضات مع جلطة سراي، الذي طلب الحصول على ستة ملايين يورو، على أن يحصل اللاعب على 3.85 مليون يورو كراتب سنوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يوافق على المبلغ الذي حدده ناديه، إذ طلب تقاضي 7.5 مليون يورو سنويًا، مما دفع مسؤولي العميد للانسحاب من المفاوضات، للمبالغة المادية من قبل فيجولي.

"fotospor" أوضحت كذلك إلى أن الجناح الجزائري يرى أن الدوري السعودي مستوى أقل من نظيره التركي، لن يقبل اللعب به إلا إذا زاد راتبه هناك، مشيرة إلى أنه يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني، وطلب من وكيله جلب عرضه له به.

يذكر أن فيجولي ولد في فرنسا، وبدأ ممارسة كرة القدم بها، قبل أن يتجه للدوري الإسباني في صيف 2010، من بوابة فالنسيا ثم ألميريا، ومنه إلى وست هام الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى الفريق التركي في صيف 2017.

وبالموسم الجاري، شارك سفيان فيجولي في 25 مباراة مع جلطة سراي، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة آخرين.