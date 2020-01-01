في غياب الثلاثي .. الأهلي يرسل قائمته إلى اتحاد الكرة

باب القيد يتم إغلاقه الليلة والقائمة الثانية في 6 ديسمبر المقبل

أعلن النادي الأهلي المصري بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إرسال قائمته الأولى إل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين.

باب القيد الصيفي في مصر يغلق أبوابه مع حلول منتصف الليل اليوم، على أن ترسل الأندية قائمتها الأولى خلال هذه الساعات، على أن يتم إرسال القائمة الثانية في السادس من ديسمبر المقبل.

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وشهدت القائمة الأولى استبعاد الثلاثي أحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي، اللذين من المنتظر الكشف عن أنديتهم الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد عقد جلسة مع عبد الرحمن مجدي؛ وكيل صالح جمعة، اليوم، بمقر النادي، أسفرت عن فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين.

أما المهاجم بادجي فأكد الإعلامي أحمد شوبير أن الدوري الفرنسي هو وجهته المقبلة، وسط تقارير تؤكد امتلاكه عرضًا من نادي أميان الفرنسي.

بينما يمتلك الشيخ عدة عروض من الدوري المصري على رأسها الاتحاد السكندري، إذ خرج أكثر من مرة للإعارة خلال المواسم الماضية، ولم ينجح في حجز مكانه بالتشكيل الأساسي للشياطين الحمر في كل مرة بعد عودته.

يذكر أن الأهلي تعاقد حتى الآن مع ثلاث صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية؛ طاهر محمد طاهر، أحمد رمضان "بيكهام" والمغربي بدر بانون.