رسميًا .. الأهلي يعلن تمديد عقدي الشناوي وسعد سمير

أمير توفيق يوضح كواليس توقيع الثنائي

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، تمديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم؛ حارس المرم محمد الشناوي والمدافع سعد سمير.

حارس المرمى عقده كان سينتهي في نهاية موسم 2021-2022، أما المدافع فمرتبط بعقد ينتهي في صيف عام 2023.

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وأوضح أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أن عقد الشناوي تم تمديده لمدة خمس سنوات مقبلة، أما عقد سمير فتم مده إلى ثلاث سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بتكليف من رئيس النادي محمود الخطيب، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية، استعدادًا للمرحلة المقبلة، خاصةً أنهما من الركائز القوية وتعطي للنادي بإخلاص كبير.

وقال توفيق، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: " تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة، و التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك استجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة".

وأضاف: " الشناوي لم تكن له أية شروط على الاطلاق وجرت الأمور كما هي العادة فى الأهلي من تقدير متبادل، أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة فى الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي، وكان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونًا لأقصى درجة ممكنة والأتفاق علي بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة، ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط".

واختتم مدير التعاقدات: "إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص، وإذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد، وهذا ليس بجديد عليهما، لكن كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري".

يذكر أن المارد الأحمر يستعد للعودة لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز في أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، وسط اعتراضات كبيرة من غريمه التقليدي الزمالك، على عودة المنافسة، مطالبًا بإلغاء الموسم.