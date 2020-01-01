الأهلي المصري يفاوض نجم ستيوا بوخارست الروماني

الصفقة الثانية تقترب من القلعة الحمراء

اقترب الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، من حسم آخر صفقاته الشتوية، والتي يتحفظ خلال الفترة الأخيرة عن الكشف حتى عن المركز المطلوب.

القلعة الحمراء حتى الآن لم تضم في يناير سوى محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة أربعة مواسم ونصف، بعدما فسخ عقده مع ناديه البرتغالي ديبورتيفو أفيس.

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ووفقًا للصحفي الروماني إيمانويل روشو، فإن أناماريا برودون؛ وكيل اللاعبين، أكد أن الأهلي يحاول الحصول على توقيع الفرنسي هارلم جنوهير؛ مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

Egipt's is trying to sign FCSB's Harlem Gnohere these days, according to agent Anamaria Prodan. — Emanuel Roşu (@Emishor) January 13, 2020

سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أكد في أكثر من تصريح أن فريقه سيضم لاعب آخر، موضحًا أنه في البداية كان الاتجاه لضم مهاجم إلا أن كثرة الإصابات في الفريق والغيابات لفترة طويلة، قد تؤثر على قرار المدرب فايلر.

جنوهير صاحب الـ31 عامًا لعب لعدة أندية تركية وبلجيكية قبل أن يحط الرحال في الدوري الروماني من بوابة دينامو بوخارست ومنه إلى ستيوا في يناير عام 2017.

وينتهي عقد الفرنسي مع ناديه بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير الجاري على أن ينضم له مجانًا بنهاية الموسم إلا أن وكيله لم يوضح ما إذا كان سيشتريه الأهلي حاليًا وينضم له في الصيف أم أنه سيشتري المتبقي من عقده من النادي الروماني.

وخاض المهاجم 16 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها ستة أهداف وصنع آخر.