الانتظار ينتهي .. برشلونة يقترب من الإعلان عن أول صفقاته الرسمية!

ميسي أم بديل بوسكيتس أم صفقة أخرى؟ برشلونة يقترب من أول التدعيمات

مع نهاية الموسم يستعد برشلونة لبداية الفترة التحضيرية مبكرًا حيث سيخوض فريق تشافي هيرنانديز غدًا في طوكيو لقاءً وديًا أمام فيسل كوبي، وعلى مايبدو أن الاستعدادت في المكاتب بدأت مبكرًا أيضًا حيث يركز برشلونة على بناء تشكيلته للموسم المقبل.

تشافي كرر عدة مرات أنه يرغب في الحصول على عدد كبير من التدعيمات، ولكن ذلك سيتوقف على الالتزام بمبدأ اللعب النظيف وبالتالي، أول شيء يتوقعه النادي في مكاتب كامب نو هو موافقة رابطة الليجا على الخطة المستدامة التي تقدمت بها، ويعبر برشلونة عن تفاؤله الشديد بشأن ذلك ويأمل في الحصول على الموافقة في غضون اليومين المقبلين.

بمجرد الموافقة على هذه الخطة، سيتمكن من تسجيل عقود اللاعبين الجدد الذين تم تجديدهم بالفعل، وهذا هو الحال مع رونالد أراوخو وجافي حيث توجد مبدئياً اتفاقية بعد ذلك، وفي حال تمت الموافقة على الخطة، ستكون الدور على التدعيمات والمغادرين.

وفي هذا السياق ينتظر برشلونة قرار ليونيل ميسي، ولكن النادي مستعد أيضًا للإعلان عن أول تدعيم للموسم الجديد، وهو المدافع الإسباني إينييجو مارتينيز، الذي سينضم مجانًا بعد نهاية عقد مع أتلتيك بيلباو.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الاتفاق بين النادي واللاعب كان مستمرًا منذ أشهر، مؤكدة أن اللاعب قام بالفحص الطبي، وتوقيع عقد لمدة موسمين براتب حوالي تسعة ملايين يورو.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال مصيره في اللعب لبرشلونة، يعتمد على قبول الخطة المستدامة من قبل رابطة الليجا، مما سيسمح له بالتسجيل بدون مشاكل وإذا كان النادي غير قادر على تسجيله، فإن هناك بندًا في العقد يسمح للاعب بالانتقال إلى فريق آخر، على الأرجح كلاعب معار وسيكون راتبه هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه مع برشلونة.