"علينا الانتظار قليلًا" .. النصر يفوز على الأخدود بصعوبة ويؤجل تتويج الهلال بالدوري

النصر يخطف 3 نقاط قاتلة..

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا صعبًا وقاتلًا على مستضيفه الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 77، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، على بُعد 9 نقاط من الهلال "المتصدر"، الذي يجب عليه الانتظار حتى مباراته في نفس الجولة، أمام نادي الحزم، مساء السبت القادم؛ للتتويج باللقب رسميًا.

النصر سيطر على الكرة بـ"الكامل"، في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول؛ حتى جاءت الدقيقة السابعة، عندما استغل متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، خطأ من دفاع الأخدود.

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دفاع الأخدود قام بخطأ في إبعاد الكرة؛ لتصل إلى متوسط الميدان النصراوي علي الحسن، الذي مررها إلى زميله بروزوفيتش، ليقوم النجم الكرواتي بتسديدها صاروخية من حدود منطقة الـ18، إلى داخل الشباك؛ معلنًا عن تقدم فريقه بهدف مقابل لا شيء.

ضغط النصر تواصل بعد هدف بروزوفيتش؛ وهو ما أسفر عن خطأ جديد من دفاعات الأخدود، استغله الحسن أيضًا، الذي افتك الكرة قبل أن يمررها إلى زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليسكنها الأخير بكل أريحية داخل الشباك، مضاعفًا النتيجة.

وقبل انقضاء النصف ساعة الأولى.. كاد الفريق النصراوي أن يسجل الثالث؛ بعد تمريرة سحرية من الجناح السنغالي ساديو ماني إلى زميله أيمن يحيى، الذي أهدر "فرصة محققة" وهو وجهًا لوجه مع حارس الأخدود.

وفي الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.. تراجع أداء النصر نسبيًا، مع بدء تحرك لاعبي الفريق المنافس، بشكل أفضل داخل المستطيل الأخضر.

الشوط الثاني من مباراة الأخدود والنصر

مثل الشوط الأول.. بدأ نادي النصر "النصف الثاني" من المباراة، بقوة كبيرة للغاية، وأهدر فرصتين خطيرتين للغاية لزيادة النتيجة، عن طريق رونالدو، وماني الذي ارتطمت كرته في العارضة.

هذه الفرص الضائعة زادت من حماس نجوم الأخدود، الذين اندفعوا للهجوم؛ ليسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60، بواسطة حسن الحبيب.

لم يكتفِ الأخدود بذلك؛ حيث واصل الهجوم لتسجيل التعادل؛ وهو ما حدث بالفعل عن طريق النيجيري سافوار جودوين، الذي استغل خطأ فادحًا من الثنائي الدفاعي لنادي النصر الإسباني إيمريك لابورت وعبدالإله العمري.

وبعدما أدرك التعادل.. سيطر الأخدود على مجريات اللعب بالكامل، وأهدر العديد من الفرص السهلة، قبل أن يخطف بروزوفيتش، الهدف الثالث القاتل في الوقت بدل الضائع، والذي منح النصر، النقاط كاملة.

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